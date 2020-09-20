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За последното денонощие в Сливенско има един нов случай с коронавирус

20 септември 2020 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Защита от коронавирус

За последното денонощие в Сливенско има един нов случай с коронавирус. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 11; Бургас – 4; Варна – 19; Велико Търново – 6; Враца – 1; Добрич – 1; Кюстендил – 2; Ловеч – 1; Монтана – 5; Пазарджик – 2; Перник – 1; Плевен – 2; Пловдив – 2; Разград – 1; Силистра – 3; Смолян – 1; София област – 4; София (град) – 12; Стара Загора – 3; Търговище – 2; Шумен – 2.

Снимка: pixabay.com

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