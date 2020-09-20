Още един лекар загуби битката с коронавируса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 55

Началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Иван Скендеров“ – гр. Гоце Делчев д-р Милан Първанов е починал от усложненията на Covid-19.

Преди дни д-р Първанов е бил хоспитализиран в Пирогов, където състоянието му рязко се влошило и е загубил битката с коронавируса.