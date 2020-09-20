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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още един лекар загуби битката с коронавируса

20 септември 2020 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 55
Коронавирус

Началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Иван Скендеров“ – гр. Гоце Делчев д-р Милан Първанов е починал от усложненията на Covid-19.

Преди дни д-р Първанов е бил хоспитализиран в Пирогов, където състоянието му рязко се влошило и е загубил битката с коронавируса.

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