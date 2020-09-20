Без напрежение премина 73-та вечер на протести в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Без напрежение премина 73-та вечер на протести в София. Традиционно недоволните се събраха след 19 часа на площад "Независимост".

Протестиращи отново замеряха сградата на Народното събрание с яйца. Те обявиха, че се подготвят за трето „Велико народно въстание”, насрочено за 22-ри септември. За кратко движението по „Орлов мост” беше блокирано.