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Без напрежение премина 73-та вечер на протести в София

20 септември 2020 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Протест в София

Без напрежение премина 73-та вечер на протести в София. Традиционно недоволните се събраха след 19 часа на площад "Независимост".

Протестиращи отново замеряха сградата на Народното събрание с яйца. Те обявиха, че се подготвят за трето „Велико народно въстание”, насрочено за 22-ри септември. За кратко движението по „Орлов мост” беше блокирано.

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