Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 21.09-27.09.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 21

Какво можете да купите от хипермаркет Кауфланд в периода от 21 до 27 септември 2020 г.?

Български ябълки от района на Първомай – 1,29 лв. за кг.

Кокоши яйца размер М от клетъчно отглеждани кокошки – 2,69 лв. за 15 броя за опаковка

Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,99 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 6,99 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 23,99 лв. за кг.

Варено-пушен шпек „Класик“ или „Бургас“ – 14,89 лв. за кг.

Тракийска луканка – 17,99 лв. за кг.

Луканков салам „K-Classic“ – 9,99 лв. за 650 грама

Шварцвалска шунка – 20,99 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко – 9,65 лв. за кг.

Саламурено сирене от краве мляко – 7,99 лв. за кг.

Прясно мляко „Olimpus“ – 1,89 лв. за 1 литър

Кисело мляко „Верея“ – 0,89 лв. за кофичка от 400 грама

Олио „Калиакра“ първа преса – 2,19 лв. за 1 литър

Бира „Ариана“ – 0,75 лв. за кен

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/