Цитат на деня: Стефан Данаилов

Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 13

Мъжът е лабилно същество. Ранимо, уязвимо. Той е по-слабият. Да, в него е семката, но родът, плодът е там, на друго място. Затова жената е по-силната. Тя е тази, която решава. Една жена може да даде много на един мъж, може и да го срине. И не само в поезията, това е реалността.