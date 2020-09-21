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Цитат на деня: Стефан Данаилов

21 септември 2020 07:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 13
Стефан Данаилов

Мъжът е лабилно същество. Ранимо, уязвимо. Той е по-слабият. Да, в него е семката, но родът, плодът е там, на друго място. Затова жената е по-силната. Тя е тази, която решава. Една жена може да даде много на един мъж, може и да го срине. И не само в поезията, това е реалността.

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