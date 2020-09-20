Първокласник от Пловдив и родителите му са с COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

В Пловдив един ученик от първи клас от СУ "Св. Св. Константин Кирил Философ" е диагностициран с COViD-19, предава NOVA.

Детето имало температура, заради която родителите му го взели от училище. Цялото семейство е изпратено от личния лекар в събота да се изследват.

Резултатите от тестовете показали, че и родителите са с COVID-19. Проведен е разговор с РЗИ, спазват се всичките им насоки.

Те са препоръчали целият клас да е под карантина и ще се обучава в електронна среда. Родителите на учениците от класа са информирани.