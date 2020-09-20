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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Първокласник от Пловдив и родителите му са с COVID-19

20 септември 2020 21:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
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В Пловдив един ученик от първи клас от СУ "Св. Св. Константин Кирил Философ" е диагностициран с COViD-19, предава NOVA.

Детето имало температура, заради която родителите му го взели от училище. Цялото семейство е изпратено от личния лекар в събота да се изследват.

Резултатите от тестовете показали, че и родителите са с COVID-19. Проведен е разговор с РЗИ, спазват се всичките им насоки.

Те са препоръчали целият клас да е под карантина и ще се обучава в електронна среда. Родителите на учениците от класа са информирани.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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