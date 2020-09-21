СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.09.2020

Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 177 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 177

No. Дата Длъжност Образование

2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно

2601 1.9.2020 барман средно

2602 1.9.2020 сервитьор средно

2603 1.9.2020 работник поддръжка основно

2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно

2615 2.9.2020 машинен оператор средно

2616 2.9.2020 заварчик средно

2617 2.9.2020 фрезист средно

2620 2.9.2020 стругар средно

2625 2.9.2020 автомеханик средно

2626 2.9.2020 фрезист средно

2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване

2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно

2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно

2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно

2639 3.9.2020 помощник куня заведние за бързо хранене средно

2641 3.9.2020 кондуктор средно

2665 9.9.2020 образователен медиатор средно

2682 11.9.2020 дърводелец средно

2687 14.9.2020 дърводелец средно

2693 15.9.2020 образователен медиатор средно

2694 15.9.2020 обслужващ деца в училище средно

2696 16.9.2020 продавач консултант средно

2697 17.9.2020 Санитар Средно

2698 17.9.2020 Учител в група за целодневна организация на учебния ден Висше

2699 17.9.2020 Шлайфист Средно

2705 18.9.2020 Счетоводител Висше

2706 18.9.2020 Технически секретар Висше

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно