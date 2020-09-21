Бернадетт Мехмедова с престижно 6-то място на Европейско първенство

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 30

След балканско злато, Бернадетт Mехмeдовa се класира за финали и завоюва престижното 6-о място на Европейско първенство по културизъм сред около 1200 участника от повече от 20 държави!

Само за по-малко от 1 година подготовка и с наставления на много опитен треньор - Благой Ангелов, Детти (както й викат галено ) успя да постигне тези високи резултати.

Предстоят и още две състезания тази година:

Държавно първенство в Пазарджик на 10-11 октомври и силен турнир в Унгария на 17-18 октомври.

Това е голям престиж за EXTREME ZONE SLIVEN, за град Сливен и даже за България.

"Сливен медия" пожелава на Бернадетт здраве и успех занапред в състезанията!

Снимки