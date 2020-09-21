"ОБИЧАМ МОЯ РОДЕН ГРАД"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Талантливата Тияна Стефанова от 5 "а" клас на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се нареди сред победителите от конкурса за рисунка "Обичам моя роден град", организиран от община Ямбол и подкрепен от община Сливен.

Пожелаваме и много здраве, нови творчески успехи и нестихваща любов към изкуството!

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