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"ОБИЧАМ МОЯ РОДЕН ГРАД"

21 септември 2020 16:23, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22
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Талантливата Тияна Стефанова от 5 "а" клас на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се нареди сред победителите от конкурса за рисунка "Обичам моя роден град", организиран от община Ямбол и подкрепен от община Сливен.

Пожелаваме и много здраве, нови творчески успехи и нестихваща любов към изкуството!

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