Установени са 151 нови случая на коронавирусна инфекция в страната през изминалото денонощие, един от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 50

Установени са 151 нови случая на коронавирусна инфекция в страната през изминалото денонощие. Направени са общо 2988 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Така общият брой на потвърдените случаи става 19 014, от които 4 522 активни.

Цялостното разпределение по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 13; Бургас – 16; Варна – 13; Велико Търново – 4; Враца – 3; Габрово – 5; Добрич – 3; Ловеч – 1; Пазарджик – 2; Перник – 1; Плевен – 1; Пловдив – 17; Русе – 4; Силистра – 4; Сливен – 1; Смолян – 5; София (град) – 30; Стара Загора – 14; Търговище – 2; Хасково – 3; Шумен – 3; Ямбол – 6.

Починали са 4 души, заразени с COVID-19. Общо жертвите на пандемията у нас вече са 765.

147 са излекуваните през последното денонощие, с които общо стават 13 727.

Хоспитализирани са 714 пациенти, от които 33 се намират в интензивното отделение.