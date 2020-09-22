Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Установени са 151 нови случая на коронавирусна инфекция в страната през изминалото денонощие, един от тях е в Сливенско
Установени са 151 нови случая на коронавирусна инфекция в страната през изминалото денонощие. Направени са общо 2988 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Така общият брой на потвърдените случаи става 19 014, от които 4 522 активни.
Цялостното разпределение по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 13; Бургас – 16; Варна – 13; Велико Търново – 4; Враца – 3; Габрово – 5; Добрич – 3; Ловеч – 1; Пазарджик – 2; Перник – 1; Плевен – 1; Пловдив – 17; Русе – 4; Силистра – 4; Сливен – 1; Смолян – 5; София (град) – 30; Стара Загора – 14; Търговище – 2; Хасково – 3; Шумен – 3; Ямбол – 6.
Починали са 4 души, заразени с COVID-19. Общо жертвите на пандемията у нас вече са 765.
147 са излекуваните през последното денонощие, с които общо стават 13 727.
Хоспитализирани са 714 пациенти, от които 33 се намират в интензивното отделение.
Снимка: pixabay.com