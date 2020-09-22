Ръководството на "КОМНЕТ": Честит Ден на независимостта – 22 септември!

Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 9

Честит Ден на независимостта – 22 септември!

Преди 112 години се слага същинското начало на модерната ни държавност и се увенчават с успех усилията на поколения родолюбци.

Днес отдаваме почит в знак на признателност на онези, които дадоха пример за единство в съдбовните за нацията ни моменти! Посветиха живота си за освободителната борба и отвоюваха независимостта на род и родина!

Честит празник!