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Ръководството на "КОМНЕТ": Честит Ден на независимостта – 22 септември!

22 септември 2020 13:09, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 9
КОМНЕТ

Честит Ден на независимостта – 22 септември!

Преди 112 години се слага същинското начало на модерната ни държавност и се увенчават с успех усилията на поколения родолюбци.

Днес отдаваме почит в знак на признателност на онези, които дадоха пример за единство в съдбовните за нацията ни моменти! Посветиха живота си за освободителната борба и отвоюваха независимостта на род и родина!

Честит празник!

 

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