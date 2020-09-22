Тежка катастрофа отне живота на 58-годишен мъж край Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 39

Тежко пътно произшествие е станало днес на път І-6 край град Сливен. Около 9 часа в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за възникнал пътен инцидент в района на разклона за село Тополчане, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Лек автомобил „Мерцедес”, управляван от водач на 58 години от град Сливен, при маневра ляв завой за навлизане на път І-6, е бил ударен от лек автомобил „Мерцедес”, управляван от водач на 57 години от град Стралджа, движещ се по път І-6 в посока Бургас-София.

При произшествието на място е загинал 58-годишният мъж. Другият водач е транспортиран до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение без опасност за живота.

Двамата водачи са пътували сами. Няма други пострадали. На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.