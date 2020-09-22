Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тежка катастрофа отне живота на 58-годишен мъж край Сливен

22 септември 2020 16:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 39
Полиция Сливен

Тежко пътно произшествие е станало днес на път І-6 край град Сливен. Около 9 часа в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за възникнал пътен инцидент в района на разклона за село Тополчане, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Лек автомобил „Мерцедес”, управляван от водач на 58 години от град Сливен, при маневра ляв завой за навлизане на път І-6, е бил ударен от лек автомобил „Мерцедес”, управляван от водач на 57 години от град Стралджа, движещ се по път І-6 в посока Бургас-София.

При произшествието на място е загинал 58-годишният мъж. Другият водач е транспортиран до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение без опасност за живота.

Двамата водачи са пътували сами. Няма други пострадали. На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 