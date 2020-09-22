Земетресение с магнитуд 3.2 е станало днес в 16:30 ч. между селата Камен и Желю войвода в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 72 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 72

Земетресение с магнитуд 3.2 е станало днес в 16:30 ч. между селата Камен и Желю войвода в Сливенско, информират от Европейския сеизмологичен център и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е с дълбочина 2 км.

Няма информация за материални щети.