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Земетресение с магнитуд 3.2 е станало днес в 16:30 ч. между селата Камен и Желю войвода в Сливенско

22 септември 2020 19:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 72
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.2 е станало днес в 16:30 ч. между селата Камен и Желю войвода в Сливенско, информират от Европейския сеизмологичен център и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е с дълбочина 2 км.

Няма информация за материални щети.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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