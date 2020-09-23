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Цитат на деня: Оскар Уайлд

23 септември 2020 07:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 9
Оскар Уайлд

Не обичаш някой заради външния му вид, заради дрехите му или хубавата му кола, а защото пее песен, която само ти можеш да чуеш.

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