Цитат на деня: Оскар Уайлд

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 9

Не обичаш някой заради външния му вид, заради дрехите му или хубавата му кола, а защото пее песен, която само ти можеш да чуеш.