Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

58-годишен мъж е починал при катастрофа край село Тополчане

23 септември 2020 08:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 67
ПТП

Тежка катастрофа на разклона край сливенското село Тополчане отне живота на 58-годишен мъж от Сливен. Инцидентът е станал вчера сутринта около 09.00 часа, съобщават от ОД МВР.

Загиналият е шофьор на лек автомобил, който е бил ударен от друг лек автомобил при навлизане в ляв завой на главния път София- Бургас. От удара 58-годишният мъж е загинал на място. Другият водач – 57 годишен мъж от Стралджа, е транспортиран до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота. Двамата шофьори са пътували сами в автомобилите си. Няма други пострадали. На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 