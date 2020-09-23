58-годишен мъж е починал при катастрофа край село Тополчане

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 67 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 67

Тежка катастрофа на разклона край сливенското село Тополчане отне живота на 58-годишен мъж от Сливен. Инцидентът е станал вчера сутринта около 09.00 часа, съобщават от ОД МВР.

Загиналият е шофьор на лек автомобил, който е бил ударен от друг лек автомобил при навлизане в ляв завой на главния път София- Бургас. От удара 58-годишният мъж е загинал на място. Другият водач – 57 годишен мъж от Стралджа, е транспортиран до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота. Двамата шофьори са пътували сами в автомобилите си. Няма други пострадали. На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.