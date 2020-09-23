Нарушено водоподаване в кв. "Стоян Заимов" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.09.2020г. (сряда) от 09:00ч. до 10:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в кв. "Стоян Заимов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.