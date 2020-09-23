Хванаха 22-годишен от Сливен с марихуана

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при осъществяване на патрулна дейност в град Сливен. На 22 септември, около 20,35 часа, на ул. „П.Яворов“, е извършена проверка на 22-годишния Б.Н. от град Сливен. В него е намерен и иззет плик, съдържащ суха листна маса, която при полевия тест е реагирала на марихуана. Б.Н. е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.