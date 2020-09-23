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Сливен. Новини от източника. Последни новини

18-годишно момиче остана без телефон докато пробвала дрехи в магазин в центъра на Сливен

23 септември 2020 10:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37
Кражба

На 21 септември 18-годишно момиче е подало заявление за извършена кражба. Пред служителите на РУ-Сливен тя е обяснила, че на 13 септември, около 14,00 часа, докато е пробвала дрехи в магазин в центъра на град Сливен, е откраднат мобилния й телефон малка „Самсунг Галакси А8“. Нанесената щета е на стойност 642 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

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