18-годишно момиче остана без телефон докато пробвала дрехи в магазин в центъра на Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

На 21 септември 18-годишно момиче е подало заявление за извършена кражба. Пред служителите на РУ-Сливен тя е обяснила, че на 13 септември, около 14,00 часа, докато е пробвала дрехи в магазин в центъра на град Сливен, е откраднат мобилния й телефон малка „Самсунг Галакси А8“. Нанесената щета е на стойност 642 лева. По случая е образувано досъдебно производство.