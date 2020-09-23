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Тази събота Куклен театър - Сливен ще представи образователния спектакъл "Телефон 112"

23 септември 2020 10:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 11
Театър

Последно за септември на нашите есенни сцени ви очаква образователният спектакъл

"Телефон 112".

Със забавните си приключения и весели случки, героите от спектакъла ще покажат на децата как, кога и за какво трябва да се обаждат на телефон 112.

Автор: Теодора Попова - Лазарова

Режисьор: Ефимия Павлова

Сценография: Диана Узунова - Тодорова

Музика: Владимир Джамбазов

Участват: Никол Големанова, Георги Янев, Габриела Димитрова, Даниела Рангелова

Представления:

26.09 събота от 11:00 часа в Художествена гимназия

27.09 неделя от 11:00 в салона на Държавен Куклен Театър Сливен

 

Билети може да закупите от касата или на място пред представлението в Художествената гимназия.

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