Правителството се разпореди с имоти в Сливен за изграждане на водопроводи на селищно образувание "Кироолу"

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 33

Съгласно правителствено решение се учредява възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на три вида водопроводи и ел. кабел за обект: "Водоснабдяване на селищно образувание "Кироолу" - Сливен".

Сервитутът е върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землището на Сливен, с обща площ на сервитутната зона 1,300 дка.