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Правителството се разпореди с имоти в Сливен за изграждане на водопроводи на селищно образувание "Кироолу"

23 септември 2020 12:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 33
Правителството се разпореди с имоти в Сливен за изграждане на водопроводи на селищно образувание

Съгласно правителствено решение се учредява възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на три вида водопроводи и ел. кабел за обект: "Водоснабдяване на селищно образувание "Кироолу" - Сливен".

Сервитутът е върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землището на Сливен, с обща площ на сервитутната зона 1,300 дка.

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