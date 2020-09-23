Нарушено водоподаване в село Гергевец поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 23.09.2020г. (сряда) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на ще бъде прекъснато водоподаването на село Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.