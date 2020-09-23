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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в село Гергевец поради авария

23 септември 2020 12:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 23.09.2020г. (сряда) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на ще бъде прекъснато водоподаването на село Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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