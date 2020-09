„НОЩНА СМЯНА“, „СТИКЕР“ и „МОЯТ ГАЛАКТИЧЕСКИ БЛИЗНАК ГАЛАКТИОН“ ще бъдат предложени за ОСКАР...

„НОЩНА СМЯНА“, „СТИКЕР“ и „МОЯТ ГАЛАКТИЧЕСКИ БЛИЗНАК ГАЛАКТИОН“ ще бъдат предложени за ОСКАР от IN THE PALACE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Вчера беше закрито 17-тото издание на фестивала за късометражно кино

23, септември 2020, Варна – Вчера вечерта беше закрито 17-тото издание на най-големия фестивал за късометражно кино в района, и единствен по рода си в страната, IN THE PALACE International Short Film Festival. Големите победители, които ще бъдат предложени на Академията за разглеждане за Оскар са българският филм „Нощна смяна“ на Йордан Петков и Еди Шварц, филмът спечели наградата за най-добър български филм; „Стикер“, на режисьора Георги М. Унковски от Северна Македония, който спечели наградата за най-добър игрален филм, а за най-добра анимация беше определен руският филм „Моят Галактически близнак Галактион“, на Саша Свирски.

„Беше най-странният ни фестивал до момента, но сме щастливи, че успяхме да го проведем в ситуацията в която други се отказаха. Беше една седмица, изпълнена с множество прожекции, презентации, питчинг сесии със страхотни филмови проекти и разбира се, срещи със създателите на българските филми. Мотивирани сме и започваме веднага работа по следващото ни издание, на което силно се надяваме да можем отново да посрещнем много гости от целия свят“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Победителите:

ПИТЧИНГ СЕСИЯ

ФИНАЛИСТИ – КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ

1. IN FRONT OF THE SMALL SCREEN / ПРЕД МАЛКИЯ ЕКРАН

dir. Victor Paskov / реж. Виктор Пасков

2. PLAY

dir. Leda Dragieva / реж. Леда Драгиева

3. A MOMENT OF SILENCE / МИНУТА МЪЛЧАНИЕ

dir. Martin Markov / реж. Мартин Марков

4. MIRROR TOUCH / ОГЛЕДАЛНО ДОКОСВАНЕ

dir. Roman Pesarov / реж. Роман Песаров

КОНКУРС ЗА ДОКУМЕНТАЛНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КИНО

• КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ФИЛМ

WHERE IS LOTTE? / КЪДЕ Е ЛОТЕ?

dir. Petra Zoepnek / реж. Петра Зьопнек

Austria / Австрия , 2019, 09`04``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=Vw==&filmId=13902

• КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

DANIELLE / ДАНИЕЛ

dir. Gareth Warland / реж. Гарет Уорланд

Sweden/United Kingdom / Швеция/Великобритания , 2019, 15`18``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=RA==&filmId=13889

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

• BEST STUDENT ANIMATION FILM CATEGORY / КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

UN DIABLE DANS LA POCHE / ДЯВОЛ В ДЖОБА

dir. Antoine Bonnet, Mathilde Loubes / реж. Антоан Боне, Матилд Любес

France / Франция, 2019, 05`38``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=VQ==&filmId=13524

• КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ

SPECIAL MENTION / СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ:

FILIPIÑANA / ФИЛИПИНКА

dir. Rafael Manuel / реж. Рафаел Мануел

Philippines / Филипини , 2020, 23`58``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=Rg==&filmId=13909

НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ:

THE LOST SCOT / ПОГУБЕНИЯТ ШОТЛАНДЕЦ

dir. Julien Cornwall / реж. Джулиън Корнуол

United Kingdom, 2019, 14`30``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=VA==&filmId=13916

КОНКУРС „СРЕБЪРНА ПРИНЦЕСА“

• BEST ANIMATION FILM CATEGORY

SPECIAL MENTION / СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ:

SHEEP, WOLF & A CUP OF TEA / ОВЦА, ВЪЛК И ЧАША ЧАЙ

dir. Marion Lacourt / реж. Марион Лекур

France Франция , 2019, 12`14``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=Uw==&filmId=13879

НАЙ-ДОБЪР АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ:

MY GALACTIC TWIN GALACTION / МОЯТ ГАЛАКТИЧЕСКИ БЛИЗНАК ГАЛАКТИОН

dir. Sasha Svirsky / реж. Саша Свирски

Russia / Русия , 2019, 06`33``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=TQ==&filmId=13876

• КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ

SPECIAL MENTION / СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ:

AUTUMN WALTZ / ЕСЕНЕН ВАЛС

dir. Ognjen Petković / реж. Огньен Петкович

Serbia / Сърбия, 2019, 18`26``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=QQ==&filmId=13843

НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ:

STICKER / СТИКЕР

dir. Georgi M. Unkovski / реж. Георги М. Унковски

North Macedonia / Северна Македония, 2019, 18`45``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=Uw==&filmId=13857

• КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ФИЛМ

SPECIAL MENTION / СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ:

LOVE IN TIME OF TOURISM / ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА ТУРИЗЪМ

dir. Vessela Dantcheva / реж. Весела Данчева

Bulgaria / България, 2020, 04`40``

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=TA==&filmId=13884

НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ФИЛМ:

NIGHT SHIFT / НОЩНА СМЯНА

Bulgaria/Belgium/France, 2020, 29`32``

dir. Yordan Petkov, Eddy Schwartz / реж. Йордан Петков, Еди Шварц

https://www.inthepalace.com/en/17th-palace/festival/17th-film-programme.html?view=byfilm&letter=Tg==&filmId=13838

IN THE PALACE International Short Film Festival се проведе с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражни филми.