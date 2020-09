Станаха известни носителите на наградата "Константин Константинов" за принос в детското книгоиздаване за 2020 г.

Днес, 23.09.2020г., на специална пресконференция в Регионална библиотека

„Сава Доброплодни”-Сливен, журито за определяне на Националната награда

„Константин Константинов“ за принос в детското книгоиздаване за 2020г. с

председател – Луизина Савкова главен експерт – дирекция „Международно

сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” в Министерство на

културата, обяви носителите на наградата в различните категории: В категория „За

цялостен принос“ – наградата тази година не се присъжда, в категория „автор“ –

наградата се присъжда на Марин Трошанов, в категория „Илюстратор“ – на

художничката Катина Пеева, в категория „Издателство“ – издателство „Кибеа“.

Националната награда „Константин Константинов“- за принос в

книгоиздаването за деца е учредена през 2004г. от Министерство на културата,

Национален център за книгата към МК, Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“- Сливен и Община Сливен. Връчва се на специална церемония в

рамките на ежегодно провеждания през месец май в гр. Сливен Национален

фестивал на детската книга. Наградата включва пластика, диплом и парична

сума и се връчва в четири категории: голяма награда за цялостен принос и награди

за: издателство, автор, илюстратор. Първият носител на наградата за цялостен

принос е поетът Валери Петров, a за издателство – ИК ”ФЮТ”.

Категория “Автор”

МАРИН ТРОШАНОВ

Марин Трошанов е роден на 24 май 1984г. в гр. Бургас. Завършва

магистратура по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски” и втора,

по Бизнес администрация. в Университета в Шефилд /Англия/. В момента

ръководи хора, ресурси и проекти в голяма IT компания. Като блогър, писател и

сценарист на свободна практика работи върху различни фантастични и

публицистични произведения. Заедно с художника Петър Станимиров създава

комикса „Дамга” спечелил наградата за най-добър традиционен комикс на

Международен фестивал на комикса в гр. Белград (2012).

Издал е трилогията фентъзи романи: „ЛАМЯ ЕООД” (2016), „ЛАМЯ ЕООД

2 - Освобождение” (2017) и „ЛАМЯ ЕООД 3 - Сблъсък” (2019).

Носител е на Литературната награда „Перото” в категория „Детска

литература” (2019).

Националната награда „Константин Константинов” за принос в

детското книгоиздаване за 2020г., я категория „Автор” му се присъжда за

книгите „Роботът Чапек на планетата с трите слънца” и „Роботът Чапек и

шпионската мисия на Пафуй Сянката” от поредицата „Роботски

приключения” издадени през 2019г. Книгите са създадени в творчески тандем

с художника Петър Станимиров.

Категория “Илюстратор”

КАТИНА ПЕЕВА

Катина Василева Пеева е родена в гр. София през 1980г. През 2006г.

завършва Сценография за куклен театър в НАТФИЗ, София. През следващите

години работи като куклен сценограф, аранжор, илюстратор, художник и дизайнер.

От 2009 г. работи като 2D художник в Bon Art Studio, От 2009 г. до 2014г. е и

асистент на проф. Майа Петрова, в специалност „Сценография за куклен театър” в

НАТФИЗ "Кр. Сарафов”.

В творческата си биография има вече 5 самостоятелни сценографии на

постановки и 8 участия в художествени изложби в България и чужбина.

Националната награда „Константин Константинов” за принос в

детското книгоиздаване за 2020г. в категория ”Илюстратор” получава за

илюстрациите към книгата на Ернст Теодор Амадеус Хофман „Непознатото

дете” издадена от ИК ”Ентусиаст”.

Категория „Издателство“

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „КИБЕА“

Издателска къща „Кибеа“ е създадена през 1991 година от Димитър

Златарев. Първата книга на „Кибеа“ излиза през 1992 година и оттогава насам се

утвърждават десетте серии, формиращи облика на издателството - „Познай себе

си", „Здраве“, „Оракул“, „Ерос“, „Знание“, „Личности“, „Кулинария“,

„Художествена литература“ и „Детска литература“.

„Кибеа“ е издателството, което налага на българския пазар публикуването на

Ню ейдж (New Age) литература, както и на литература за самопомощ (self help),

като продължава да бъде лидер в тази сфера. Добре известно е и с двете си основни

серии „Познай себе си“ и „Здраве“. Издателството е специализирано и в издаването

на илюстрирани книги – албумни издания, илюстровани енциклопедии и книги от

типа pop-up, триизмерни издания.

За принос в издателската дейност е носител на престижните награди „Христо

Г. Данов“ и „Бронзов лъв“ .

Наградата „Константин Константинов” за принос в детското

книгоиздаване за 2020г. в категория „Издателство” се присъжда за детските

книги „Роботът Чапек на планетата с трите слънца” и „Роботът Чапек и

шпионската мисия на Пафуй Сянката” от поредицата „Роботски

приключения” на Марин Трошанов и художника Петър Станимиров

издадени през 2019г. и продължението на поредицата.

Категория “За цялостен принос” – награда не се присъжда

За втора година в историята на фестивала се присъжда и награда на детско

жури в категория „Автор”. Детското жури определи за носител на наградата

писателя Милен Хальов за книгата му „Кало змея” (издадена от ИК „Сиела“, 2019).

НАГРАДА НА ДЕТСКОТО ЖУРИ

МИЛЕН ХАЛЬОВ

Милен Хальов е роден в гр. Русе през 1988г. Завършва Национално училище

по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” - Русе и специалност „Анимационна

режисура” в НАТФИЗ. Дипломният му филм „Трафик” е представен на множество

фестивали у нас и в чужбина. По-късно завършва и педагогика. Занимава се с

реклама.

Преподавал е „Анимационно кино” в частен Софийски колеж и „Рисуване” в

най-старото столично училище - 127 СУ „Иван Н. Денкоглу”. От 2016г. преподава

в частно училище. Разбира се отлично с учениците и те чакат неговите часове с

нетърпение.

Вдъхновен от учениците и своето детство, през 2019г. издава дебютния си

роман „Кало Змея”, който много бързо завладя сърцата на читателите.

Наградите ще бъдат връчени на носителите утре вечер в голямата зала на "Драматичен театър "Стефан Киров".