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Цитат на деня: Христо Смирненски

24 септември 2020 07:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 18
Христо Смирненски

Уви, светът обърнал се в пустиня!

Море от злоба и разврат!...

Иди живей сред туй море от тиня,

сред толкоз много кал и смрад!

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