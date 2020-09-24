160 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа, три от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 41

160 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 3526 PCR теста, показват данните в Единната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 19 283, от които 4637 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 7; Бургас – 25; Варна – 7; Велико Търново – 2; Враца – 1; Габрово – 1; Добрич – 4; Кюстендил – 2; Монтана – 2; Пазарджик – 7; Перник – 4; Пловдив – 9; Разград – 2, Русе – 8, Сливен – 3; Смолян – 6; София област -3, София (град) – 38; Стара Загора – 15; Търговище – 2; Шумен – 8; Ямбол – 4.

119 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 13 867.

Хоспитализираните лица са 726, от които 29 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 779. 12 от случаите са от последните 24 часа.