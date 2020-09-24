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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.09.2020
No. Дата Длъжност Образование
2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно
2601 1.9.2020 барман средно
2602 1.9.2020 сервитьор средно
2603 1.9.2020 работник поддръжка основно
2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно
2615 2.9.2020 машинен оператор средно
2616 2.9.2020 заварчик средно
2617 2.9.2020 фрезист средно
2620 2.9.2020 стругар средно
2625 2.9.2020 автомеханик средно
2626 2.9.2020 фрезист средно
2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване
2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно
2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно
2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно
2639 3.9.2020 помощник кухня заведние за бързо хранене средно
2641 3.9.2020 кондуктор средно
2665 9.9.2020 образователен медиатор средно
2682 11.9.2020 дърводелец средно
2687 14.9.2020 дърводелец средно
2696 16.9.2020 продавач консултант средно
2697 17.9.2020 Санитар Средно
2715 23.9.2020 работник поддръжка средно
2716 23.9.2020 ресурсен учител висше
2718 23.9.2020 логопед висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно