Задържаха 56-годишен от Сливен, теглил пари от чужда карта

Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 6

Криминалисти на РУ-Сливен са задържали 56-годишен мъж за неправомерно използване на платежен инструмент - банкоматна карта. За времето от 10 до 15 септември криминално проявеният и осъждан С.И.(56г.) от град Сливен, след като е откраднал банкова карта от мъж на 68 години, е изтеглил сумата от 140 лева.

Кражбата е заявена на 17 септември, като след проведени оперативно -следствени действия С.И. е установен и задържан. Работата по досъдебното производство продължава.