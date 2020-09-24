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Задържаха 56-годишен от Сливен, теглил пари от чужда карта

24 септември 2020 09:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 6
Задържаха 56-годишен от Сливен, теглил пари от чужда карта

Криминалисти на РУ-Сливен са задържали 56-годишен мъж за неправомерно използване на платежен инструмент - банкоматна карта. За времето от 10 до 15 септември криминално проявеният и осъждан С.И.(56г.) от град Сливен, след като е откраднал банкова карта от мъж на 68 години, е изтеглил сумата от 140 лева.

Кражбата е заявена на 17 септември, като след проведени оперативно -следствени действия С.И. е установен и задържан. Работата по досъдебното производство продължава.

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