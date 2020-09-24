Зов за помощ: Млада жена от Сливен се нуждае спешно от лечение

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 230 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 230

Здравейте хора с добри сърца! От няколко години страдам от бъбречна недостатъчност. Предстои ми трансплантация в Турция но сумата която трябва да се събере е 50 000 лв., която е непосилна за моето семейство.

Всеки който иска да помогне, може да го направи на:

Дарителска сметка: УниКредит Булбанк

IBAN:BG21UNCR 7000 1524 1090 88

Титуляр:Дияна Стоянова Русева

Paypal: diqna_sl@abv.bg