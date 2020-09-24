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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Зов за помощ: Млада жена от Сливен се нуждае спешно от лечение

24 септември 2020 09:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 230
Зов за помощ

Здравейте хора с добри сърца! От няколко години страдам от бъбречна недостатъчност. Предстои ми трансплантация в Турция но сумата която трябва да се събере е 50 000 лв., която е непосилна за моето семейство.

Всеки който иска да помогне, може да го направи на:

 

Дарителска сметка: УниКредит Булбанк

IBAN:BG21UNCR 7000 1524 1090 88

Титуляр:Дияна Стоянова Русева

Paypal: diqna_sl@abv.bg

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