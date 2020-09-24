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Удостояват със званието „Почетен гражданин на Сливен“ д-р Митко Баев и художника доц. Красимир Добрев

24 септември 2020 13:29, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Община Сливен

С пълно единодушие и 37 гласа "за" общинските съветници приеха днес предложението за удостояване на д-р Митко Баев със званието 'Почетен гражданин на град Сливен и общината' за особените му заслуги в областта на здравеопазването. Художникът Красимир Добрев също получи одобрение за званието за заслуги в областта на културата, с 34 гласа подкрепа и 3 въздържали се.

Съветниците одобриха и присъждането на Почетен знак за граждански принос на д-р Илиян Комитов-шеф на МБАЛ Сливен към ВМА София и на д-р Милена Ченкова-началник на Инфекциозното отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен.

Лекарите ще бъдат наградени за високия си професионализъм и работата си в тежката ситуация с Ковид-19.

Източник: dnews

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