Удостояват със званието „Почетен гражданин на Сливен“ д-р Митко Баев и художника доц. Красимир Добрев

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

С пълно единодушие и 37 гласа "за" общинските съветници приеха днес предложението за удостояване на д-р Митко Баев със званието 'Почетен гражданин на град Сливен и общината' за особените му заслуги в областта на здравеопазването. Художникът Красимир Добрев също получи одобрение за званието за заслуги в областта на културата, с 34 гласа подкрепа и 3 въздържали се.

Съветниците одобриха и присъждането на Почетен знак за граждански принос на д-р Илиян Комитов-шеф на МБАЛ Сливен към ВМА София и на д-р Милена Ченкова-началник на Инфекциозното отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен.

Лекарите ще бъдат наградени за високия си професионализъм и работата си в тежката ситуация с Ковид-19.