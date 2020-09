Д-р Ирина Шаркова и д-р Евгени Шарков ще преглеждат в Сливен

Д-р Ирина Шаркова и д-р Евгени Шарков ще приемат пациенти в Сливен в Кардиологичен център "Инакор" на 26 септември (събота).

Д-р Ирина Шаркова

Специалист “Дерматология и венерология”

Завършва медицина в Медицински Университет – София с грамота за отличен успех. Защитава специалност дерматология и венерология.

Работи в сферата на естетичната и клиничната дерматология – поставяне на филъри, ботокс, мезотерапия, безоперативен лазерен лифтинг, пилинг

Ежегодно взема участие в международни конгреси по естетична дерматология. Провела е редица обучения за работа с филъри и ботулинов токсин – Royal College of Surgeons of England; Толуза, Франция; Монако; Бареселона, Испания

Посещавала е европейски конференции по клинична дерматология. Има сертификати за практическо и теоретично обучение за работа с Restylane, Princess, Juvederm и Teoxane.

Понастоящем е лекар и докторант в Кожна клиника във ВМА. Член е на EADV и БДД.

д-р Евгени Шарков

Завършва Медицински Университет в гр. София с грамота за отличен успех. Защитава специалност “Пластично-възстановителна и естетична хирургия”

Докторант на тема – “Body Contouring”към УМБАЛ “Александровска”

Член е на Българската Асоциация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия (БАПРЕХ)

От 2016г. до 2019г. е официален представител на лекарите специализанти по Пластична хирургия в България пред ICOPLAST (INTERNATIONAL CONFEDERATION OF PLASTIC SURGERY SOCIETIES)

Специализира “Пластично-възстановителна и естетична хирургия” във Великобритания и работи съвместно с Mr.Brent Tanner и Мr. Michael Cadier (Immediate past president of BAAPS – British Association of Aesthetic Plastic Surgery)

От 2017г. до 2019г. е член на Лекарския съюз на Великобритания

От януари 2020г. е Началник клиника “Пластично-възстановителна и естетична хирургия” към УМБАЛ “Александровска”

Посещавал е множество конгреси по пластична хирургия

Официален международен трейнър за Inmode– неинвазивна липосукция и радиочестотно лифтиране на тъкани.

Официален трейнър за SmartGraft– FUE технология за трансплантация на коса

Има сертификати за практическо и теоретично обучение за работа с Restylane, Princess, Juvederm.

Автор и съавтор на редица научни статии и презентации в сферата на естетичната хирургия.

За записване на час 070070150