За поредна година в Сливен връчиха Националната награда „Константин Константинов”

На 24 септември, за поредна година, на официална церемония в Сливен бе връчена Националната награда „Константин Константинов“. Събитието се състоя в голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“ и бе съпътствано с тържествен концерт.

В категория „Автор“ наградата получи Марин Трошанов.

Марин Трошанов е роден на 24 май 1984г. в гр. Бургас. Завършва

магистратура по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски” и втора, по Бизнес администрация в Университета в Шефилд /Англия/. В момента ръководи хора, ресурси и проекти в голяма IT компания. Като блогър, писател и сценарист на свободна практика работи върху различни фантастични и публицистични произведения. Заедно с художника Петър Станимиров създава комикса „Дамга” спечелил наградата за най-добър традиционен комикс на Международен фестивал на комикса в гр. Белград (2012). Издал е трилогията фентъзи романи: „ЛАМЯ ЕООД” (2016), „ЛАМЯ ЕООД 2 - Освобождение” (2017) и „ЛАМЯ ЕООД 3 - Сблъсък” (2019). Носител е на Литературната награда „Перото” в категория „Детска литература” (2019).

Националната награда „Константин Константинов” за принос в детското книгоиздаване за 2020 г., в категория „Автор” му се присъжда за книгите „Роботът Чапек на планетата с трите слънца” и „Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката” от поредицата „Роботски приключения” издадени през 2019 г. Книгите са създадени в творчески тандем с художника Петър Станимиров.

В категория „Илюстратор“ наградата бе връчена на Катина Пеева.

Катина Василева Пеева е родена в гр. София през 1980г. През 2006г.

завършва Сценография за куклен театър в НАТФИЗ, София. През следващите години работи като куклен сценограф, аранжор, илюстратор, художник и дизайнер. От 2009 г. работи като 2D художник в Bon Art Studio, От 2009 г. до 2014г. е и асистент на проф. Майа Петрова, в специалност „Сценография за куклен театър” в НАТФИЗ "Кр. Сарафов”.

В творческата си биография има вече 5 самостоятелни сценографии на

постановки и 8 участия в художествени изложби в България и чужбина.

Националната награда „Константин Константинов” за принос в детското книгоиздаване за 2020г. в категория ”Илюстратор” получава за илюстрациите към книгата на Ернст Теодор Амадеус Хофман „Непознатото дете” издадена от ИК ”Ентусиаст”. В категория „Издателство“ наградата получи Издателска къща „Кибеа“.

Издателска къща „Кибеа“ е създадена през 1991 година от Димитър

Златарев. Първата книга на „Кибеа“ излиза през 1992 година и оттогава насам се утвърждават десетте серии, формиращи облика на издателството - „Познай себе си", „Здраве“, „Оракул“, „Ерос“, „Знание“, „Личности“, „Кулинария“, „Художествена литература“ и „Детска литература“.

„Кибеа“ е издателството, което налага на българския пазар публикуването на Ню ейдж (New Age) литература, както и на литература за самопомощ (self help), като продължава да бъде лидер в тази сфера. Добре известно е и с двете си основни серии „Познай себе си“ и „Здраве“. Издателството е специализирано и в издаването на илюстрирани книги – албумни издания, илюстровани енциклопедии и книги от типа pop-up, триизмерни издания.

За принос в издателската дейност е носител на престижните награди „Христо Г. Данов“ и „Бронзов лъв“.

Наградата „Константин Константинов” за принос в детското книгоиздаване за 2020г. в категория „Издателство” се присъжда за детските книги „Роботът Чапек на планетата с трите слънца” и „Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката” от поредицата „Роботски 3

приключения” на Марин Трошанов и художника Петър Станимиров

издадени през 2019г. и продължението на поредицата.

Категория “За цялостен принос” – награда не се присъжда

За втора година в историята на фестивала се присъжда и награда на детско

жури в категория „Автор”. Детското жури определи за носител на наградата писателя Милен Хальов за книгата му „Кало змея” (издадена от ИК „Сиела“, 2019).

Милен Хальов е роден в гр. Русе през 1988 г. Завършва Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” - Русе и специалност „Анимационна режисура” в НАТФИЗ. Дипломният му филм „Трафик” е представен на множество фестивали у нас и в чужбина. По-късно завършва и педагогика. Занимава се с реклама. Преподавал е „Анимационно кино” в частен Софийски колеж и „Рисуване” в най-старото столично училище - 127 СУ „Иван Н. Денкоглу”. От 2016 г. преподава в частно училище. Разбира се отлично с учениците и те чакат неговите часове с нетърпение.

Вдъхновен от учениците и своето детство, през 2019 г. издава дебютния си

роман „Кало Змея”, който много бързо завладя сърцата на читателите.

Тази вечер на официалната церемония бяха връчени награди на художника Петър Станимиров и д-р Росица Петрова-Василева. Директорката на Регионална библиотека „Сава Доброплодни получи отличието от Държавна агенция за българите в чужбина за отличната организация на фестивала на детската книга.

На събитието присъстваха много гости, сред които бяха кметът на община Сливен Стефан Радев, председателя на общинският съвет Димитър Митев, депутати.

