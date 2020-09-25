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Цитат на деня: Гьоте

25 септември 2020 08:26, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Гьоте

Някои казват, че съм добър приятел, други, че съм студен и отдръпнат. Всъщност, когато ме описват, всеки рисува картината, която е заслужил.

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