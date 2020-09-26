Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
255 са новозаразените с коронавирус при направени 5047 PCR-теста за последното денонощие, в Сливенско болните са 5
55 са новозаразените с коронавирус при направени 5047 PCR-теста за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал.
Така общият брой на заразените става 19 828.119 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 14 132.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 31; Бургас – 24; Варна – 11; Видин – 1; Габрово – 14; Добрич – 2; Кърджали – 8; Кюстендил – 1; Ловеч – 3; Монтана – 11; Пазарджик – 7; Плевен – 3; Пловдив – 12; Разград – 1; Русе – 4; Силистра – 1; Сливен – 5; Смолян – 11; София област – 1; София (град) – 47; Стара Загора – 23; Търговище – 10; Хасково – 8; Шумен – 3; Ямбол – 13.
782 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 36 от тях са в интензивно отделение.
Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 789, като 4 са от изминалото денонощие.
Снимка: pixabay.com