255 са новозаразените с коронавирус при направени 5047 PCR-теста за последното денонощие, в Сливенско болните са 5

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

55 са новозаразените с коронавирус при направени 5047 PCR-теста за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал.

Така общият брой на заразените става 19 828.119 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 14 132.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 31; Бургас – 24; Варна – 11; Видин – 1; Габрово – 14; Добрич – 2; Кърджали – 8; Кюстендил – 1; Ловеч – 3; Монтана – 11; Пазарджик – 7; Плевен – 3; Пловдив – 12; Разград – 1; Русе – 4; Силистра – 1; Сливен – 5; Смолян – 11; София област – 1; София (град) – 47; Стара Загора – 23; Търговище – 10; Хасково – 8; Шумен – 3; Ямбол – 13.

782 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 36 от тях са в интензивно отделение.

Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 789, като 4 са от изминалото денонощие.