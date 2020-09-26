Прекъсване на водоподаването в част от квартал Комлука

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 20

Днес 26.09 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Булаир и ул. Шейново от 09.30ч. до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.