В Международния ден на музиката в Сливен ще прозвучи концерт на Колегиум ОСАННА

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

В празничния 1 октомври - Покров на Пресвета Богородица, преп. Роман Сладкопевец, преп. Йоан Кукузел и Международен ден на музиката в зала "Сирак Скитник" в Сливен ще се състои третият от поредицата концерти "Европейската християнска музика днес" на Колегиум ОСАННА. Това съобщиха организаторите от Художествена галерия "Димитър Добрович" в Сливен, съвместно с "Младежко сдружение-България".

Концертът ще започне в 18 часа, като Колегиум ОСАННА е в състав: Елица Христова /диригент, мецосопран, пианист/, Георги Попов /композитор, баритон/, Нина Караманова /сопран/, Боряна Терзиева /алт/ и Борис-Михаил Попов /бас, цигулар/.

Програмата, съставена от акапелни творби и инструментални пиеси, ще пренесе зрителите в няколко епохи и люлки на християнската цивилизация - Византия, България, Рим, Германия, Франция и други.

Концертите се осъществяват с подкрепата на Министерството на културата и са със свободен вход.