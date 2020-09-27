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169 са новите случаи на коронавирус у нас, двама от тях в Сливенско

27 септември 2020 08:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25
Коронавирус

169 са новозаразените с коронавирус при направени 2710 PCR-теста за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал. Така общият брой на заразените става 19 997.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 27; Бургас – 10; Варна – 4; Велико Търново – 2, Видин – 1; Враца – 1, Габрово – 10; Добрич – 3; Кюстендил – 2; Ловеч – 3; Монтана – 3; Пазарджик – 22; Перник – 6, Плевен – 1; Пловдив – 11; Русе – 1; Силистра – 9; Сливен – 2; Смолян – 1; София област – 1; София (град) – 34; Търговище – 14; Шумен – 1.

28 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 14 160.

791 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 36 от тях са в интензивно отделение.

Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 789, като няма починали през изминалото денонощие.

Снимка: pixabay.com

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