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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трус в Егейско море от 5,3 по Рихтер усетен и у нас

27 септември 2020 08:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 34
Земетресение

Земетресение в Егейско море с магнитуд 5,3 по Рихтер беше усетено и в България тази нощ около 2:00 часа. Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция, на 41 километра от Ситония.

Най-силно трусът е усетен у нас в районите на София, Пловдив, Благоевград, Хасково и Велико Търново. На този етап няма информация за жертви и ранени.

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