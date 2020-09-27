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Хиляди протестираха в Лондон заради новите ограничения срещу COVID-19
Продължава да расте броят на заразените с коронавирус по света, но расте и недоволството срещу противоепидемичните мерки.
Хиляди протестираха в Лондон срещу новите ограничения. Много от демонстрантите на площад "Трафалгар" не носеха маски.
10 души бяха арестувани, а четирима полицаи бяха ранени при сблъсъци, предава bTV.
Протести срещу мерките имаше и в Лисабон. В испанската столица Мадрид още райони влизат под карантина.
От утре още 170 000 души ще могат да напускат домовете си, само за да отидат на работа, на лекар или за да заведат децата си на училище.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/193004/Hilyadi-protestiraha-v-London-zaradi-novite-ogranicheniya-sreshtu-COVID-19