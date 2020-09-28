Цитат на деня: Ги дьо Мопасан

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Аз съм виждал пияници с мъдрост в очите. И леки жени с чисти сърца. Познавам силни хора, които са ридаели безутешно. И слаби които носят кръста си. Не обещавайте, ако сте решили да излъжете. Не проверявайте, когато вече сте доверили. И не подарявайте нещо, планирайки да си го върнете обратно.