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Цитат на деня: Ги дьо Мопасан

28 септември 2020 07:46, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
Ги дьо Мопасан

Аз съм виждал пияници с мъдрост в очите. И леки жени с чисти сърца. Познавам силни хора, които са ридаели безутешно. И слаби които носят кръста си. Не обещавайте, ако сте решили да излъжете. Не проверявайте, когато вече сте доверили. И не подарявайте нещо, планирайки да си го върнете обратно.

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