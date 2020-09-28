Нов трус удари Егейско море

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Ново земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е било регистрирано в Егейско море днес в близост до гръцкия бряг, съобщава турската телевизия НТВ. Трусът е станал в 7:12 ч. тази сутрин на 17,2 км от Света гора, на Халкидическия полуостров. Той е бил на дълбочина 37,57 км.

Най-близкото населено място до епицентъра в Турция е остров Гьокчеада, окръг Чанаккале. Поредица от трусове станаха в този район на Егейско море през последните два дни, най-силният от които вчера с магнитуд 5,3 по Рихтер.