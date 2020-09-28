Кандидатите за обучение в чужбина намаляват с 5%

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Очаква се тази година между 5000 и 5500 българи да продължат висшето си образование в чужбина, съгласно съответните правила на университетите и страните, в които учат. Повечето западни държави и университети са се съгласили да имат хибридна форма на обучение, при която всеки студент може да реши как да започне обучението си - онлайн или не, каза Николай Христанов - мениджър и консултант в проекта "Световно образование", предаде БТА.

Няма силен отлив на български кандидат-студенти от чуждестранни университети поради пандемията на коронавируса.