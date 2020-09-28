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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кандидатите за обучение в чужбина намаляват с 5%

28 септември 2020 15:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
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Очаква се тази година между 5000 и 5500 българи да продължат висшето си образование в чужбина, съгласно съответните правила на университетите и страните, в които учат. Повечето западни държави и университети са се съгласили да имат хибридна форма на обучение, при която всеки студент може да реши как да започне обучението си - онлайн или не, каза Николай Христанов - мениджър и консултант в проекта "Световно образование", предаде БТА.

Няма силен отлив на български кандидат-студенти от чуждестранни университети поради пандемията на коронавируса.

Източник: БНР

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