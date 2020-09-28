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Жена почина след падане от блок в Сливен

28 септември 2020 16:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 103
Полиция Сливен

"Жена е починала след падане от жилищен блок на ул. "Братя Миладинови" в центъра на Сливен", съобщи говорителят на полицията Първолета Мандинска.

Сигналът за инцидента е получен в областната дирекция в 13:47 часа.

В момента на мястото се извършва оглед, като ще се установява при какви обстоятелства е загинала тя и дали става въпрос за самоубийство.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zhena-pochina-sled-padane-ot-blok-v-sliven-2242111
Снимка: Станимир Петков

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