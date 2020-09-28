Жена почина след падане от блок в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 103 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 103

"Жена е починала след падане от жилищен блок на ул. "Братя Миладинови" в центъра на Сливен", съобщи говорителят на полицията Първолета Мандинска.

Сигналът за инцидента е получен в областната дирекция в 13:47 часа.

В момента на мястото се извършва оглед, като ще се установява при какви обстоятелства е загинала тя и дали става въпрос за самоубийство.