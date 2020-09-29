216 са болните от коронавирус през изминалото денонощие в България, 9 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 57 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 57

216 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 3302 проби. Това е около 6.5% от общия брой изследвани, сочат данните на единния информационен портал. Общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 20 271 души. От тях активните случаи са 5 125.

Разпределението на случаите по области:

Благоевград - 8; Бургас - 64; Варна - 11; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 7; Добрич - 5; Кърджали - 6; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 2; Пловдив - 22; Сливен - 9; Смолян - 3; София (град) - 30; Стара Загора - 15; Търговище - 8; Хасково - 2; Шумен - 3; Ямбол - 12.

В болница остават 780 пациенти, 42 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните - 14 339. От тях 163 са регистрирани през изминалото денонощие.

Починалите се увеличават с 11 - общо 807 са жертвите на болестта у нас.