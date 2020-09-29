Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

216 са болните от коронавирус през изминалото денонощие в България, 9 от тях в Сливенско

29 септември 2020 08:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 57
Коронавирус

216 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 3302 проби. Това е около 6.5% от общия брой изследвани, сочат данните на единния информационен портал. Общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 20 271 души. От тях активните случаи са 5 125.

 

Разпределението на случаите по области:

Благоевград - 8; Бургас - 64; Варна - 11; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 7; Добрич - 5; Кърджали - 6; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 2; Пловдив - 22; Сливен - 9; Смолян - 3; София (град) - 30; Стара Загора - 15; Търговище - 8; Хасково - 2; Шумен - 3; Ямбол - 12.

В болница остават 780 пациенти, 42 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните - 14 339. От тях 163 са регистрирани през изминалото денонощие.

Починалите се увеличават с 11 - общо 807 са жертвите на болестта у нас.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 