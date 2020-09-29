Първи сняг за сезона валя у нас, рано тази сутрин връх Мальовица в Рила побеля

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Падна първият сняг за сезона у нас. Рано тази сутрин връх Мальовица в Рила побеля.

Сняг валя и по високите върхове на Пирин. Снежната покривка е около 2-3 см, съобщиха от Meteo Balkans.