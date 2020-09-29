БНБ вади хартиените двулевки от употреба

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

От 1 януари 2021 г. Българската народна банка изважда от обращение банкноти с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г. Това съобщиха от пресцентъра на БНБ.

Днес на основание чл. 26 от Закона за Българската народна банка Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 1 януари 2021 г.

След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.