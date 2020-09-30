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Сливен. Новини от източника. Последни новини
276 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие в България, 3 от тях са в Сливенско
276 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направените PCR тестове са 4736, сочат данните на Единния информационен портал
Това означава, че 5,8% от пробите са положителни.
Ето и разпределението по региони: В София – 52. Следва Благоевград – 49. Пловдив – 29. Бургас – 24. Стара Загора – 18. Варна – 15. Пазарджик- 12. Русе – 11. Търговище – 10. Перник и Ямбол – по 6. Шумен, Кюстендил и Враца – по 5. Велико Търново, Силистра и Плевен – по 4. Габрово, Добрич, Кърджали и Сливен – по 3. Смолян – 2. Хасково, Монтана и Ловеч – по 1.
Починалите носители на вируса са 6. 150 са излекувани за изминалите 24 часа.
814 души от активните случаи са болница – от тях 44 се нуждаят от интензивни грижи.
Снимка: pixabay.com