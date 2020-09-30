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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

30 септември 2020 15:11, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 38

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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ [35.5KB]

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