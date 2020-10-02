263 са новите случаи на коронавирус у нас за последноното денонощие, пет от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

263 са новите случаи на коронавирус у нас. През последното денонощие са направени 4853 PCR теста, показват данните на Единния информационен портал.

Излекуваните пациенти са 153. За последното денонощие са починали 7 души с COVID-19.

47 от пациентите остават в тежко състояние.

Разпределението по области е както следва: Благоeвград - 24; Бypгаc - 18; Ваpна - 32; Велико Търново - 1; Видин - 2; Вpаца - 5; Габpово - 2; Добpич - 8; Къpджали - 13; Кюстендил - 2; Ловеч - 5; Монтана - 8; Пазарджик - 7; Перник - 2; Пловдив - 22; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 3; Сливен - 5; Смолян - 3; София област - 6; София (гpад) - 54; Стара Загора - 19; Търговище - 10; Шyмен - 4; Ямбол - 6.