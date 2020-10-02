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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.10.2020
2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване
2641 3.9.2020 кондуктор средно
2682 11.9.2020 дърводелец средно
2696 16.9.2020 продавач консултант средно
2722 24.9.2020 сервитьор средно
2723 24.9.2020 шофьор автобус средно + кат .Д
2733 25.9.2020 оперативен счетоводител висше
2734 25.9.2020 специалист доставки висше
2739 28.9.2020 огняр средно + правоспособност
2741 28.9.2020 гладач/ка средно,основно
2747 29.9.2020 счетоводител висше
2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно
2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно
2751 1.10.2020 работник товаро- разтоварна дейност основно
2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно
2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше
2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше
2755 1.10.2020 машинен инженер висше
2760 2.10.2020 готвач средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно