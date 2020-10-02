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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.10.2020

02 октомври 2020 09:42, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 18 часа, брой четения: 169

2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване

2641 3.9.2020 кондуктор средно

2682 11.9.2020 дърводелец средно

2696 16.9.2020 продавач консултант средно

2722 24.9.2020 сервитьор средно

2723 24.9.2020 шофьор автобус средно + кат .Д

2733 25.9.2020 оперативен счетоводител висше

2734 25.9.2020 специалист доставки висше

2739 28.9.2020 огняр средно + правоспособност

2741 28.9.2020 гладач/ка средно,основно

2747 29.9.2020 счетоводител висше

2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно

2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно

2751 1.10.2020 работник товаро- разтоварна дейност основно

2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно

2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше

2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше

2755 1.10.2020 машинен инженер висше

2760 2.10.2020 готвач средно

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

 

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