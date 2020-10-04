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182 са общо новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, един от тях в Сливенско

04 октомври 2020 10:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 51
Коронавирус

182 са общо новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 2843 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 21 518, от които 5693 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 10; Бургас – 6; Варна – 8; Велико Търново – 6; Враца – 1; Габрово – 7; Добрич – 1; Кюстендил – 3; Монтана – 2; Пазарджик – 3; Перник – 1; Плевен – 2; Пловдив – 20; Разград – 3; Русе – 4; Силистра – 2; Сливен – 1; Смолян – 3; София (град) – 59; Стара Загора – 4; Търговище – 15; Хасково – 1; Шумен – 11; Ямбол – 9.

45 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 14 984.

Хоспитализираните лица са 912, от които 54 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 841. 3 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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